Следственным отделом УМВД России по городу Владимиру возбуждены уголовные дела в отношении...

Следственным отделом УМВД России по городу Владимиру возбуждены уголовные дела в отношении 60-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении оружия и незаконной переделке огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.В марте текущего года сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Владимиру изъяли у фигуранта оружие, которое мужчина незаконно переделал и хранил по месту жительства.Согласно заключению эксперта, изъятое оружие – гладкоствольное огнестрельное охотничье ружье, в конструкцию которого самодельным способом внесены изменения. Изменения позволили стрелять из ружья со сложенным прикладом, и скрыто носить при себе.Согласно действующему законодательству, намеренное изменение конструкции оружия для его последующего использования с возможностью стрельбы при длине менее 800 мм является переделкой, то есть уголовно наказуемым деянием.Оперативные мероприятия проведены полицейскими совместно с региональным УФСБ и Росгвардией.В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Фото: https://33.мвд.рф/