31 марта текущего года в дежурную часть ОМВД России по Юрьев-Польскому району поступило сообщение...

31 марта текущего года в дежурную часть ОМВД России по Юрьев-Польскому району поступило сообщение от 55-летнего местного жителя, который сообщил, что из его гаража, расположенного в черте города, похищено имущество стоимостью более 185 000 рублей.Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции установили, что неизвестные проникли в гараж, демонтировав крышу здания.Оперативно отработав круг лиц, возможно причастных к совершению преступления, полицейские установили личности и задержали подозреваемых. Ими оказались 25-летний и 19-летний местные жители, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Молодые люди дали признательные показания. Часть похищенного имущества они реализовали, а вырученные деньги потратили.В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам совершения кражи.Фото: https://33.мвд.рф/