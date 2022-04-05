Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Визит Москальковой
Уполномоченный по правам человека в...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Визит Москальковой
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила пункты временного размещения беженцев в регионе. Как прошел визит?
- Богословский вопрос
Ни тротуаров, ни освещения… И убитые дороги, которые иногда стоят жизни. Почему в селе Богослово Суздальского района дорожный вопрос все время откладывают?
- Воздушные пожарные
Их буквально бросают в самые горящие точки. Как проходит подготовка спецназа Авиалесоохраны?