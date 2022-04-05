С волонтёрской миссией на Донбассе. В ДНР, в составе сводного отряда, продолжают работать...

С волонтёрской миссией на Донбассе. В ДНР, в составе сводного отряда, продолжают работать владимирские молодогвардейцы.Павел Кутузов, руководитель "Молодой гвардии Единой России" во Владимирской области:- Уже несколько дней мы находимся на территории Донецкой республики. Мы приехали сюда, чтобы помогать людям из Мариуполя. Мы расположили свой лагерь недалеко от пунктов временного размещения- это дом культуры и школа, в которых находится очень много людей. Многие из них- в очень тяжёлом состоянии.Напомним, в сводный отряд "Молодой гвардии Единой России" и "Волонтёрской роты" вошли 2 наших земляка. Это Павел Кутузов, руководитель регионального отделения организации и Николай Соболев, лидер молодогвардейцев Радужного. Перед отправкой все добровольцы прошли подготовку по оказанию первой медицинской помощи. Сейчас волонтёры помогают пожилым людям, эвакуированным, в том числе из Мариуполя, а также тем, кто в силу обстоятельств остался в Донецке. Жителей Донбасса кормят горячими обедами, проводят занятия для детей. И даже в таких непростых условиях добровольцы помогли провести день рождения одной из школьниц. Людям по возможности стараются оказать и психологическую поддержку. Одно из направлений работы- помощь в восстановлении документов и поиске родных.