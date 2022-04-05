6 апреля глава Владимирской области Александр Авдеев поздравит с 5-летием «Кванториума-33»...

6 апреля глава Владимирской области Александр Авдеев поздравит с 5-летием «Кванториума-33» педагогов и учеников этого детского технопарка, пообщается со школьниками в формате «Сто вопросов взрослому» - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Оснащённый высокотехнологичным оборудованием детский технопарк «Кванториум-33» нацелен на выявление детей, одарённых в естественнонаучной и инженерно-технической областях, на их раннюю профориентацию, а также на разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей. Занятия здесь бесплатны для всех учеников − как городских, так и сельских.«Кванториум-33» реализует образовательные программы по шести основным направлениям: аэро- и биотехнологии, виртуальная и дополненная реальность, промышленный дизайн, робототехника и медиажурналистика.Фото: freepik