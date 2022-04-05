Во Владимирской области сегодня с рабочим визитом уполномоченный по правам человека в Российской...

Во Владимирской области сегодня с рабочим визитом уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.В сопровождении главы региона Александра Авдеева она побывала в пункте временного размещения беженцев в деревне Пенкино Камешковского района. Здесь сейчас проживают сто переселенцев из Мариуполя, в основном, это семьи с детьми.- Мы знакомы, держи. Малышка, мы тоже знакомы...Далее Татьяна Москалькова отправилась во Владимир, в эти минуты она встречается с переселенцами в гостинице на Добросельской, где так же развернут ПВР. Сейчас там работает наша съемочная группа. Все подробности визита уполномоченной по правам человека во Владимирскую область в нашем итоговом выпуске, сразу после федеральных «Вестей».