Во Владимирской области ищут ребенка, которого украл отец в 2015 году. Отделение судебных приставов Меленковского района Управления ФССП России по Владимирской области разыскивает ребенка

Во Владимирской области ищут ребенка, которого украл отец в 2015 году. Отделение судебных приставов Меленковского района Управления ФССП России по Владимирской области разыскивает ребенка – Дениса Кузнецова, 22 сентября 2011 года рождения. Мальчик зарегистрирован в Меленках. Согласно решению Меленковского районного суда, отец ребенка обязан передать Дениса его матери. В августе 2015 года мальчика в неизвестном