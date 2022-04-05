С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 148116 владимирцев.

Во Владимирской области на 5 апреля выявлен 161 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 19 человек. Ещё 19 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 22 - в Ковровском, по 1 - в Петушинском, Собинском, Кольчугинском и Киржачском, по 13 - в Александровском и Меленковском, по 7 - в Гусь-Хрустальном и Суздальском, по 2 - в Камешковском и Селивановском, 15 - в Гороховецком и 36 - в Вязниковском районах, а также 2 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 148116 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 40450 заболевших во Владимире, 17496 - в Ковровском районе и 16248 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.