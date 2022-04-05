На Семязино сегодня пройдут учения лесного спецназа. Аэродром во Владимирской области выбран в...

На Семязино сегодня пройдут учения "лесного спецназа". Аэродром во Владимирской области выбран в качестве базы для подготовки специалистов федеральной Авиалесоохраны. В воздушной тренировке примут участие около ста авиапожарных и летчиков-наблюдателей из шести регионов России.В преддверии пожароопасного сезона такие занятия проходят по всей стране. К ним допускаются только специалисты с профильным "лесным" образованием и опытом тушения лесных пожаров не менее года. В единственном в России авиационном учебном центре в подмосковном Пушкине спасатели сдают теорию и практику работы систем радиосвязи, основ пожаротушения и выживания в экстремальных условиях, сдают экзамен на тренажере, а в финале, уже на открытых площадках отрабатывают прыжки с парашютами с самолетов и спуск с вертолета на специальном шнуре.