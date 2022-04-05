Департамент здравоохранения Владимирской области сообщает о запуске федерального проекта...

Департамент здравоохранения Владимирской области сообщает о запуске федерального проекта «ЗдравКонтроль». Основная цель проекта – повышение качества и доступности медицинской помощи для населения. В мессенджере «Телеграм» для жителей созданы медчаты, в которых они смогут оставлять свои обращения и получать ответы от представителей медицинских организаций в течение двух часов - сообщает администрация Владимирской области.Основные вопросы, которые можно решить в чатах: запись к врачу, проблемы с вызовом доктора на дом, очереди в поликлиниках, грубое обращение с пациентами, запись на обследование и тестирование, ответы и разъяснения нормативных документов. В чатах нельзя получить консультацию по лечению и назначению лекарственных препаратов, работе скорой помощи, вопросам госпитализации и постановке диагноза.Во Владимирской области созданы два медчата: «Владимирская область. Здоровье» и «Владимир. Здоровье». В чат «Владимирская область. Здоровье» включены все медицинские учреждения, кроме тех, что территориально находятся во Владимире. Лечебные организации областного центра будут отвечать на обращения граждан в чате «Владимир. Здоровье». Жители региона могут подключиться к обоим чатам.Писать обращения в медчаты можно ежедневно с 08:00 до 20:00, с понедельника по субботу.Вступить в чаты можно по следующим ссылкам:https://t.me/+anJln3-cwTtiOTQy – «Владимир. Здоровье» (медицинские организации г.Владимира);https://t.me/+sc5eUifzYUg2MjAy – «Владимирская область. Здоровье» (медицинские организации региона за исключением тех, что находятся на территории областного центра).Фото: freepik