Вынесен приговор в отношении несовершеннолетнего по делу о смертельном ДТП. Александровским...

Вынесен приговор в отношении несовершеннолетнего по делу о смертельном ДТП.Александровским городским судом 4 апреля 2022 года вынесен приговор в отношении несовершеннолетнего жителя Московской области, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, а именно в нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.Судом установлено, что ночью 30 августа 2021 года он, управляя автомобилем своей матери марки ВАЗ-21110, двигался по дороге в городе Струнино Александровского района с четырьмя несовершеннолетними пассажирами. При приближении к повороту он не предпринял меры к снижению скорости и торможению транспортного средства, потерял контроль над движением автомобиля, в результате чего совершил съезд с дороги и столкновение передней частью автомобиля с растущим на обочине деревом.В результате указанного дорожно-транспортного происшествия один несовершеннолетний пассажир скончался, другому - причинен тяжкий вред здоровью. Судом виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 1 год, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года; частично удовлетворен гражданский иск, заявленный матерью погибшего несовершеннолетнего, в счет компенсации причиненного морального вреда в ее пользу взыскано 500 000 рублей.При назначении наказания судом учтены положительные сведения о личности виновного, явка с повинной, признание вины, активное способствование расследованию преступлений, раскаяние в содеянном, совершение преступления в несовершеннолетнем возрасте, добровольное возмещение ущерба, причиненного в результате преступления, состояние здоровья в связи с полученными в ДТП травмами. Кроме того суд учел мнение потерпевших, которые просили строго не наказывать подсудимого.Приговор в законную силу не вступил.Фото: https://pixabay.com/ru/