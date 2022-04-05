Напомним, что в регионе открыта отдельная «горячая линия» по вопросам льготного обеспечения детей-инвалидов: 8 (930) 839-38-92. Колл-центр работает в будни с 10 до 17 часов.

Во Владимирской области продолжает свою круглосуточную работу единая информационно-справочная служба 122, которая занимается вопросами лекарственного обеспечения. Как сообщает департамент здравоохранения, с её помощью можно вызвать врача, записаться на приём к специалисту и проконсультироваться по вопросам связанным с пандемией коронавируса.Сообщить о проблеме в сфере выдачи бесплатных препаратов можно нажав в тоновом режиме цифру «5» или дождаться ответа оператора.«Заявителю сообщат о принятых мерах, а также о примерных сроках получения медикамента», - уточнили в облздраве.Напомним, что в регионе открыта отдельная «горячая линия» по вопросам льготного обеспечения детей-инвалидов: 8 (930) 839-38-92. Колл-центр работает в будни с 10 до 17 часов.