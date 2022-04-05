Отделение судебных приставов Меленковского района Управления ФССП России по Владимирской области...

Отделение судебных приставов Меленковского района Управления ФССП России по Владимирской области разыскивает ребенка Кузнецова Дениса Владимировича, 22.09.2011 года рождения, зарегистрированного в городе Меленки Владимирской области.Как сообщила пресс-служба УФССП России по Владимирской области, согласно решению Меленковского районного суда отец ребенка обязан передать Дениса его матери. Напомним, в августе 2015 года ребенка в неизвестном направлении вывез его отец - Кузнецов Владимир Анатольевич, 21.09.1979 года рождения. Особыми приметами ребенка не располагаем, когда его увез отец Денису было 4 года.Также разыскивается Кузнецов Владимир Анатольевич, 21.09.1979 года рождения. Граждан, располагающих какой-либо информацией о разыскиваемом мальчике и его отце, об их местонахождении, просьба сообщить информацию в ОСП Меленковского района по тел. 8-49-247-2-42-76, 8-49-247-2-42-77, дежурному по УФССП России по Владимирской области 8-49-22-42—23-82, в ОМВД России по Меленковскому району Владимирской области: 8-49-247-2-28-10, либо в близлежащий орган внутренних дел по телефону 02.Фото: https://r33.fssp.gov.ru/