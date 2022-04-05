С тех пор о судьбе юного владимирца ничего неизвестно.

В Меленковском районе судебные приставы разыскивают 10-летнего Дениса Кузнецова, которого отец забрал у матери семь лет назад. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Владимирской области.По решению местного суда папа мальчика обязан был передать ребёнка матери. При этом в августе 2015 года находящийся в розыске Владимир Кузнецов, 1979 года рождения, увез сына в неизвестном направлении. С тех пор о судьбе юного владимирца ничего неизвестно.Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подростка и его отца, просят звонить в полицию по телефону 02, либо судебным приставам Меленковского района: 8-49-247-2-42-76, 8-49-247-2-42-77.