В 33 регионе стало больше населенных пунктов с благоприятной средой - на 9 процентов. Минстрой...

В 33 регионе стало больше населенных пунктов с благоприятной средой - на 9 процентов. Минстрой России обновил индекс качества городов по итогам прошлого года.Рассматриваются несколько параметров: улично-дорожная сеть, социально-досуговая инфраструктура, жилье и прилегающие пространства, озеленение, общегородское обустройство. В топ нашего региона вошли Гороховец, Суздаль, Муром, Александров, Юрьев-Польский и Владимир. В хвосте списка оказались города Костерёво, Лакинск и Курлово. Низкую оценку Минстроя они получают несколько лет подряд.