Судебные приставы помогли заводчанам получить заработную плату. Выплаты заработной платы на общую...

Судебные приставы помогли заводчанам получить заработную плату. Выплаты заработной платы на общую сумму свыше 1,4 миллиона рублей судебные приставы смогли добиться, арестовав счета организации-должника.В Управлении ФССП России по Владимирской области на исполнении находилось 27 судебных производств, должником по которым выступал производитель тарного стекла.Организация в соответствии с решениями суда была обязана выплатить в пользу своих сотрудников задолженности по оплате труда на общую сумму более 1,4 миллиона рублей.Для проверки имущественного положения завода сотрудники органа принудительного исполнения направили запросы в кредитные и регистрирующие учреждения, а также встретились с руководителем предприятия. Его ознакомили с постановлением о возбуждении сводного исполнительного производства. В рамках принудительного исполнения судебные приставы вынесли постановления о взыскании исполнительского сбора, а также арестовали счета производителя.В результате принятых мер необходимая для погашения долга сумма поступила на депозитный счет судебных приставов, после чего была направлена взыскателям. Задолженность по заработной плате возмещена в полном объеме, трудовые права 27 работников стекольного завода восстановлены, рассказали в пресс-службе УФССП России по Владимирской области.