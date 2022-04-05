Прощание с усопшим состоится 6 апреля в церкви Бориса и Глеба в селе Фёдоровское Киржачского района.

Во Владимирской области 4 апреля скончался акушер-гинеколог Виктор Хмарский. Ему было 75 лет.В 1979 году он окончил Ивановский государственный медицинский институт. Прошёл интернатуру по специальности «Акушерство и гинекология». Медик 37 лет проработал в роддоме №1.«Виктор Тихонович всегда был отзывчивым и неравнодушным человеком. Он пользовался большим авторитетом среди коллег и больных. Доктор отмечен заслуженными благодарностями. Это огромная утрата для всей владимирской медицины», – рассказали в департаменте здравоохранения.Прощание с усопшим состоится 6 апреля в церкви Бориса и Глеба в селе Фёдоровское Киржачского района. Редакция выражает искренние соболезнования родным и близким.