За последние сутки во Владимирской области выявлен 161 случай заражения коронавирусом. Это на 5 меньше, чем накануне. Госпитализировано 62. Это на 60 больше, чем днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявлен 161 случай заражения коронавирусом. Это на 5 меньше, чем накануне. Госпитализировано 62. Это на 60 больше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 148 116. В лидерах по приросту Вязники – 36 заболевших за сутки. Ковров на втором месте – 22. На