Специалисты восстановят шесть тысяч гектаров леса.

В 2022 году во Владимирской области высадят шесть тысяч гектаров леса, что на 11% больше, чем годом ранее. Об этом рассказали в пресс-службе обладминистрации.На вырубках и прогалинах высадят более 16 млн саженцев сосны и ели. Специалисты дополнят сеянцами посадки прошлых лет.Ожидается, что 87% объёма лесовосстановления выполнят арендаторы участков. Инвентарь и техника уже подготовлены. Создан 81 снежный бурт-холодильник для хранения посадочного материала. На половине территорий лесопосадки проведут уже весной.