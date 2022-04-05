По состоянию на 5 апреля в медорганизациях региона действуют 572 койки для пациентов с новой...

По состоянию на 5 апреля в медорганизациях региона действуют 572 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 60 процентов из них занято (343), свободны 229 коек.140924 пациента с COVID-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 568 человек.За период наблюдения в области отмечено 3375 летальных случаев, за сутки – 4 человека.Напомним, во Владимирской области за сутки выявлен 161 случай заболевания коронавирусом, госпитализировано – 62 человека.Фото: https://pixabay.com/ru/