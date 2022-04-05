На территории Владимирской области за прошедшие сутки 5 апреля 2022 года лабораторно подтвержден...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 5 апреля 2022 года лабораторно подтвержден 161 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией:
19 сл. во Владимире,
19 сл. в Муромском районе,
22 сл. в Ковровском районе,
1 сл. в Петушинском районе,
1 сл. в Кольчугинском районе,
13 сл. в Александровском районе,
0 сл. в Юрьев-Польском районе
7 сл. в Гусь-Хрустальном районе,
0 сл. в Судогодском районе,
1 сл. в Собинском районе,
2 сл. в Радужном,
1 сл. в Киржачском районе,
2 сл. в Камешковском районе,
15 сл. в Гороховецком районе,
13 сл. в Меленковском районе,
36 сл. в Вязниковском районе,
7 сл. в Суздальском районе,
2 сл. в Селивановском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 148116 случаев заболевания.