На территории Владимирской области за прошедшие сутки 5 апреля 2022 года лабораторно подтвержден...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 5 апреля 2022 года лабораторно подтвержден 161 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией:19 сл. во Владимире,19 сл. в Муромском районе,22 сл. в Ковровском районе,1 сл. в Петушинском районе,1 сл. в Кольчугинском районе,13 сл. в Александровском районе,0 сл. в Юрьев-Польском районе7 сл. в Гусь-Хрустальном районе,0 сл. в Судогодском районе,1 сл. в Собинском районе,2 сл. в Радужном,1 сл. в Киржачском районе,2 сл. в Камешковском районе,15 сл. в Гороховецком районе,13 сл. в Меленковском районе,36 сл. в Вязниковском районе,7 сл. в Суздальском районе,2 сл. в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 148116 случаев заболевания.