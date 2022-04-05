На эти цели потрачено свыше 687 млн рублей.

Во Владимирской области с 2014 года в рамках энергосервисных контрактов заменили более 37 тысяч светильников. На эти цели потрачено свыше 687 млн рублей.Мероприятия по модернизации систем уличного наружного освещения сопровождаются возмещением инвесторам части затрат. За 8 лет объём субсидий из регионального бюджета составил 146,7 млн рублей.«Во Владимире договор по замене фонарей выполнен с опережением в три года. Это первый в стране успешный прецедент для областного центра. Стоимость работ превысила 226 млн рублей», - уточнили в Белом доме.Досрочно реализованы проекты в Коврове, Гусь-Хрустальном, Александрове и Камешкове, в которых появилось 22,5 тысячи новых светодиодов, а экономия света составила более 67,5% или 100 млн рублей городского бюджета.В настоящее время на улицах населённых пунктов 33-го региона на энергосберегающие заменено 69,8% светильников.