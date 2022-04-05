Расчётный размер годовой экономии на коммуналке составляет 5,6 млн рублей.
Во Владимирской области завершился энергоэффективный капремонт в пяти многоквартирных домах, которые расположены в Гусь-Хрустальном, Меленках и Муроме. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
На Каховского-5 и Муравьёва-Апостола-17 в Гусь-Хрустальном установлены автоматизированные индивидуальные тепловые пункты с регулированием параметров теплоносителя. Отремонтированы трубопроводы горячего водоснабжения, выполнена теплоизоляция сетей, светильники заменены на светодиодные приборы.
В домах № 45 и 5 «А» по улице Дзержинского в Муроме и №106 по улице Коминтерна в Меленках смонтированы автоматизированные узлы управления системой теплоснабжения.
На объектах повышена теплозащита окон, крыши, наружных стен, чердачных перекрытий.
«Работы позволили улучшить условия жизни 1339 человек, которые теперь будут меньше платить за ЖКУ», - уточнили в обладминистрации.
Общая стоимость капремонта составила 24,16 млн рублей, из которых 9,64 млн собственникам недвижимости будет возмещено из Фонда ЖКХ.
Расчётный размер годовой экономии на коммуналке составляет 5,6 млн рублей.