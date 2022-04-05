Расчётный размер годовой экономии на коммуналке составляет 5,6 млн рублей.

Во Владимирской области завершился энергоэффективный капремонт в пяти многоквартирных домах, которые расположены в Гусь-Хрустальном, Меленках и Муроме. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.На Каховского-5 и Муравьёва-Апостола-17 в Гусь-Хрустальном установлены автоматизированные индивидуальные тепловые пункты с регулированием параметров теплоносителя. Отремонтированы трубопроводы горячего водоснабжения, выполнена теплоизоляция сетей, светильники заменены на светодиодные приборы.В домах № 45 и 5 «А» по улице Дзержинского в Муроме и №106 по улице Коминтерна в Меленках смонтированы автоматизированные узлы управления системой теплоснабжения.На объектах повышена теплозащита окон, крыши, наружных стен, чердачных перекрытий.«Работы позволили улучшить условия жизни 1339 человек, которые теперь будут меньше платить за ЖКУ», - уточнили в обладминистрации.Общая стоимость капремонта составила 24,16 млн рублей, из которых 9,64 млн собственникам недвижимости будет возмещено из Фонда ЖКХ.Расчётный размер годовой экономии на коммуналке составляет 5,6 млн рублей.