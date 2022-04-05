За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 37 человек получили ранения различной

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 37 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмы получили двое детей. Полицейскими оформлено 369 происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 72 водителя, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от