По данным регионального оперштаба, за сутки госпитализация потребовалась 62 жителям Владимирской...

По данным регионального оперштаба, за сутки госпитализация потребовалась 62 жителям Владимирской области с диагнозом коронавирус.Также стало известно, что 568 человек пошли на поправку. Всего переболевших на территории 33 региона - 140 924 человек.Напомним, на территории Владимирской области за прошедшие сутки 5 апреля 2022 года лабораторно подтвержден 161 случай заболеваний коронавирусной инфекцией.Фото: https://pixabay.com/ru/