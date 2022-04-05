В Вязниках 41-летний местный житель сядет на скамью подсудимых за кражу из дачного дома. Установлено, что в ноябре 2021 года обвиняемый взломал входную дверь и проник в принадлежащий 35-летнему

В Вязниках 41-летний местный житель сядет на скамью подсудимых за кражу из дачного дома. Установлено, что в ноябре 2021 года обвиняемый взломал входную дверь и проник в принадлежащий 35-летнему местному жителю дачный дом в микрорайоне Нововязники. Мужчина похитил технику и различные бытовые предметы. Большую часть краденных вещей мужчина сдал в пункт приема металла. Оценив стоимость