Кредитный потребительский кооператив граждан «Народный-3», который работал в Селивановском районе,...

Кредитный потребительский кооператив граждан «Народный-3», который работал в Селивановском районе, перестал выплачивать обещанные средства пайщикам - сообщает журнал "Горбатка.ru". Организация предоставляла хранение сбережений и выдавала потребительские займы. Кроме того, кредитный кооператив предоставлял возможность взять займ на покупку жилья с использованием средств материнского капитала.Жертвами недобросовестных кредиторов стали 5 жителей Владимирской области. Судя по рассказам потерпевших, они открывали вклад под заманчивые проценты и поначалу действительно получали положенные выплаты. Позже выплаты прекратились и представители организации перестали выходить на связь. На сайте rusprofile.ru сказано, что организация находится в стадии ликвидации.Фото: freepik