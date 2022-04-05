Судом взыскан ущерб, причиненный клиенту косметологического кабинета. Жительница г. Кольчугино...

Судом взыскан ущерб, причиненный клиенту косметологического кабинета.Жительница г. Кольчугино через суд взыскала с косметического салона денежную компенсацию после появления инфекционного заболевания.В обоснование иска указала, что в сентябре 2020 года она заключила с ответчиком устный договор оказания косметологических услуг лазерной эпиляции. Истец воспользовалась услугами 5 раз, всего оплатила 17 500 руб. После первого посещения на коже истца образовалось пятно, осмотрев которое косметолог продолжила проведение процедуры, не сочтя его опасным для здоровья. В марте 2021 года истец была вынуждена обратиться за медицинской помощью, по результатам осмотра было выявлено инфекционное заболевание и назначено лечение.Ответчик в судебное заседание суда первой инстанции не явилась, её представитель исковые требования не признал, пояснил, что указанная в иске услуга истцу не оказывалась.Оценив представленные по делу доказательства, суд пришел к выводу о том, что ответчик оказал истцу комплекс услуг по лазерной эпиляции, до оказания услуги истцу не была предоставлена информация о ней, противопоказаниях, ограничениях, услуга по лазерной эпиляции оказана ненадлежащего качества (без соблюдения предъявляемых к таким процедурам требований), в связи с чем истцу причинен вред здоровью.Решением суда от 3 декабря 2021 года исковые требования удовлетворены частично, с индивидуального предпринимателя в пользу истца взыскана стоимость некачественно оказанных услуг в размере 17 500 руб., расходы на лечение - 20 039,75 руб., компенсация морального вреда – 10 000 руб., неустойка в сумме 17 500 руб., штраф - 32 519,88 руб., расходы на оплату услуг представителя - 35 000 руб., почтовые расходы - 265,68 руб., расходы на оплату заключения специалиста - 25 000 руб.31 марта 2022 года судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда, признав решение законным и обоснованным, оставила его без изменения, апелляционную жалобу ответчика – без удовлетворения, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.Фото: Pexels.com