Врач рекомендовала не есть много мяса.

Врач рекомендовала не есть много мяса.Рацион человека отличается в зависимости от сезона. Зимой на прилавках становится меньше овощей, их стоимость вырастает, поэтому и снижается потребление. Кроме того, в холодное время года люди отдают предпочтение более калорийной пище. Однако это чревато набором лишнего веса, предупреждает врач-диетолог Ирина Бережная.Во словам эксперта, половина рациона в весенние месяцы должна быть отдана под фрукты и овощи. Она подчеркнула, что нет принципиальной разницы, какие растения выберет человек, прежде всего нужно ориентироваться на качество их усвоения организмом.В интервью радио Sputnik врач отметила, что оставшиеся 50% следует разделить поровну на сложные углеводы и белки. К первой категории продуктов специалист отнесла макаронные изделия, крупы и хлеб. Во вторую категорию, пот ее словам входят блюда из мяса и рыбы.Меж тем, эксперт подчеркнула, что весной следует выбирать лишь те белковые продукты, которые хорошо усваиваются организмам. Предпочтение можно отдать рыбе или белому куриному мясу. Однако, в целом, чаще трех раз в неделю мясо есть не стоит, особенно говядину и свинину, уточняет портал "".Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, какие болезни особенно опасны весной. Об этом сообщали "".