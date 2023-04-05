Надзорное ведомство повсеместно пресекло многочисленные нарушения правил пожарной безопасности и СанПиН.

Генпрокуратура выявила массовые нарушения в домах престарелых Владимирской области. Об этом сообщаетПо поручению генпрокурора Игоря Краснова в стране проведены проверки соблюдения прав граждан, которые живут в домах престарелых, инвалидов, а также в приютах для бездомных. Надзорное ведомство повсеместно пресекло многочисленные нарушения правил пожарной безопасности и СанПиН.В «лидерах»: Владимирская область, Бурятия, Ингушетия, Татарстан, Дальневосточный регион, а также Архангельская, Брянская, Курганская и Ленинградская области.Всего по итогам проверок устранено более 13,5 тысяч нарушений. Восстановлены права более 6000 стариков, инвалидов и бомжей.