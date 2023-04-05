Глава Докучаевска Александр Качанов рассказал, как восстанавливается подшефный город...

Глава Докучаевска Александр Качанов рассказал, как восстанавливается подшефный город Владимира.Общее дело. В подшефном нашему региону Докучаевске Донецкой Народной республики продолжается восстановление важных социальных объектов, пострадавших от обстрелов ВСУ. Какими темпами оно идет и что еще предстоит сделать? Об этом "Вестям" рассказал глава администрации города Докучаевска Александр Качанов. С ним беседовала Татьяна Воронцова.