Гороховец стал городом с самой благоприятной средой во Владимирской области.

Гороховец стал городом с самой благоприятной средой во Владимирской области. Исследование за 2022 год опубликовал Минстрой.Индекс качества высчитывался исходя из нескольких факторов: качество жилья, улично-дорожной сети, зеленых зон, социально-досуговой и общественно-деловой инфраструктуры.Гороховец набрал 236 баллов из 360 возможных и в четвёртый раз подряд занял первое место по региону. На втором месте Суздаль (235 баллов), на третьем - Юрьев-Польский (231). Самый быстрый рост продемонстрировало Кольчугино.Города, набравшие менее 180 баллов, считаются неблагоприятными. В их число попали Киржач, Лакинск, Петушки, Собинка, Гусь-Хрустальный, Меленки и Судогда. На последнем месте расположилось Курлово. В его активе только 163 балла.