Экспертиза показала, что износ авто достигает 86 %.

Жительница Коврова купила в автосалоне Kia Sportage за 1,7 млн рублей со скрученным пробегом. Суд обязать вернуть покупательнице деньги.Ковровчанка приобрела машину в Москве. Вернувшись в город оружейников, она отправилась на техосмотр. Автомеханики констатировали, что на спидометре не хватает 19 300 км. Кроме того, в конструкцию иномарки были внесены изменения.Женщина попыталась решить вопрос в досудебном порядке, но автосалон её доводы не устроили. Зато устроили суд. Она подала иск. Ответчик на суд не явился, прислав письменные возражения. Якобы клиент мог проверить качество и техническое состояние машины в момент покупки, но не сделал этого. Не удивительно, ведь зачастую такие услуги в столице стоят больших денег. Либо веришь на слово, либо тратишься и проверяешь. Большинство выбирает более экономичный вариант. К тому же, мог проверить и обязан проверить - две разные вещи. В конкретном случае женщина проверила там, где захотела. К слову, экспертиза показала, что износ авто достигает 86%.Суд решил, что продавец предоставил недостоверную информацию о товаре. Требования истца удовлетворены частично. Ковровчанке вернут 1,7 млн рублей, возместят моральный вред, а также автосалон заплатит штраф.Попытки обжаловать приговор провалились. Владимирский областной суд подтвердил законность решения первой инстанции.