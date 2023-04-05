Собчак высмеяла Брухунову в одежде за полмиллиона рублей.

Собчак высмеяла Брухунову в одежде за полмиллиона рублей.34-летняя жена Евгения Петросяна — большая модница. Ее стиль одобряют не все, но относиться к нему нейтрально невозможно.По мнению Ксении Анатольевны Собчак, у Татьяны Брухуновой есть чему поучиться в плане стиля. Каждую весну российская журналистка изучает ее образы и делится с подписчиками своим мнением.Молодая супруга Евгения Вагановича любит демонстрировать в личном блоге свою насыщенную жизнь. Брухунова часто делится с подписчиками впечатлениями о выставках, книгах и других волнующих ее вещах. Но больше всего фолловеры Татьяны ждут ее фотографий в модных луках — она регулярно выгуливает в свет дизайнерские наряды и аксессуары.Очередной пост в соцсетях вызвал бурю эмоций у интернет-пользователей, которые вновь ахнули — в том числе и от стоимости аксессуаров Брухуновой. Ее весенний образ 2023 года обошелся в несколько сотен тысяч рублей, не считая стоимости пальто.Продолжаю ставшую (не представляю с чего вдруг) ежегодной традицию – приветствую теплую погоду очередным луком супруги Петросяна.В этот раз так:сумка Prada Cleo за 315 000₽,лоферы тоже Prada за 95 000₽,очки Dior за 42 800₽,вязаная шапка российского бренда Svyazat за 5 000₽.А вот пальто вычислить не удалось, может, вы поможете)Подписчики Собчак неоднозначно отнеслись к образу Татьяны, некоторые нашли его вычурным и неуместным, другие отметили дороговизну вещей, и выразили недовольство их выбором.За конкретные цифры стоит сказать спасибо Ксении Анатольевне Собчак. Год назад она неожиданно для всех очень заинтересовалась гардеробом Татьяны и, осознав, что тема многим интересна, решила продолжить ее в 2023-м.