Кукольные театры со всей страны собрались во Владимире. В областном театре кукол открылся...

Кукольные театры со всей страны собрались во Владимире.В областном театре кукол открылся Международный фестиваль беби-спектаклей "Малышок". Слово Вере Куликовой.Третий международный фестиваль "Малышок" для зрителя самого нежного возраста - ноль плюс, открыт. Всю неделю свои самые лучшие беби-спектакли будут показывать пятнадцать театров из разных регионов. Кроме этого он-лайн можно будет посмотреть представления коллективов из Белоруссии Казахстана,Таджикистана и Узбекистана. Фестиваль "Малышок" проводится в рамках нацпроекта "Культура", при поддержке Правительства Владимирской области. Организатор- Владимирский областной театр кукол.Марина Протасова, главный режиссер Владимирского областного театра кукол:- Все развивается, все бежит куда-то и маленький зритель очень быстро взрослеют и им надо выход в свет, им надо получить какую-то информацию от.этого мира не только дома, но и где-то в не дома. И мамы с большим удовольствием ведут их в камерный зал на беби-спектакль.Театр из Тольятти привез во Владимир "Рассказы о животных" по произведениям Пришвина. Его поставила режиссер Янина Дрейлих.Янина Дрейлих, главный режиссер Тольяттинского театра кукол:- У нас уже был опыт показа именно на беби-фестивале. И высокое жюри рекомендует показывать этот фестиваль именно для зрителей такого нежного возраста как малышам, и вот мы еще раз хотим посмотреть, ну и получить опыт вот этого общения с самыми маленькими зрителями. Нам очень интересно как воспримут этот спектакль?!Александр Кочудаев из Тольятти рассказывает- актером кукольного театра стал неслучайно: обожает играть для детей. Этот зритель самый непосредственный.Александр Кочудаев, актер Тольяттинского театра кукол:- Там живая озвучка. Ну в прямом смысле, что мы речку пускаем по сцене. А все равно все это делается из материалов собранных в лесу. Там сухой листвой- шаги. Звучание воды-голосом или переливанием воды. То есть все это живое и многие дети это видят впервые!Тульский государственный театр кукол покажет спектакль "Любопытный медвежонок". Его поставила актриса и режиссер Любовь Пахомова. Представление интерактивное, рассказывают актёры.Кристина Уткина, актриса Тульского государственного театра кукол:- Они видят картинку. Они видят ярких кукол. Они видят какое-то общение. Очень важно тактильное общение, потрогать.Вот мы им раздаем им каких-то червячков по ходу спектакля. Они играют с ними. Они счастливы! Они участвуют непосредственно в самом спектакле.Форум кукольных театров продлится до 10 апреля. Все эти дни маленьких зрителей, их мам и пап ждут незабываемые представления.Марина Протасова, главный режиссер Владимирского областного театра кукол:- Мы ждем наших зрителей. Мы ждем их оценки фестиваля, их реакции, на этот фестиваль, на спектакли, беби-спектакли . Ждем радостные лица, глаза малышей наших.По итогам фестиваля жюри выберет победителей. Их имена объявят на церемонии закрытия 9 апреля.Вера Куликова, Александр Чунаев. Вести-Владимир.