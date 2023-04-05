Актуальные данные о случившемся.

Актуальные данные о случившемся.Пожарные ликвидировали возгорание в здании на улице Знаменка в столице. Информация поступила от пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.По последним данным, пострадавших в результате случившегося нет. В настоящий момент системы жизнеобеспечения здания работают в штатном режиме. Пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы отмечает, что из-за возгорания затруднено движение по Гоголевскому бульвару.Известно, что информация о задымлении в здании поступила в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве в 19:29. Прибывшие на место происшествия пожарные выявили возгорание электробытового прибора на площади пять квадратных метров, после чего огонь был потушен.Ранее новостные агентства распространяли информацию о том, что пожар произошел по адресу: ул. Знаменка, д. 19. Журналисты отмечали, что по этому адресу расположено здание Минобороны России. Из-за происходящего пришлось эвакуировать порядка 50 человек.