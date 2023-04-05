Дмитрий Наумов отправил пакет документов на доработку для решения вопроса об организации внутриквартальных проездов и дополнительных парковок.

Мэрия Владимира отклонила застройки участка за гостиницей «Заря». Дмитрий Наумов отправил пакет документов на доработку для решения вопроса об организации внутриквартальных проездов и дополнительных парковок.Во время общественных обсуждений владимирцы выступали за ограничение высотности до 5 этажей (предлагалось возвести 9-этажный дом), а многие и вовсе высказались против новостройки. Большие вопросы у горожан вызвала тема с нехваткой парковок. Местные стоянки и так забиты транспортом, а новый дом только усугубит проблему. Мэр города поручил проработать вопрос.Ранее сообщалось, что власти не согласовали планировки территории для застройки территории вблизи парка «Дружба».