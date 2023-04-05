«Миллион алых роз» по-владимирски: мужчина украл цветы из магазина и раздал их незнакомкам. Совсем...

«Миллион алых роз» по-владимирски: мужчина украл цветы из магазина и раздал их незнакомкам.Совсем недавно — в марте текущего года в дежурную часть Отдела полиции № 3 УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение от хозяина цветочного магазина.Выяснилось, что были похищены ноутбук, флэш-накопители, деньги, мягкие игрушки и 275 роз. Ущерб владелец оценил в сумму более 50 000 рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Вскоре было установлено, что к краже причастен ранее судимый 23-летний житель Владимира.Подозреваемого задержали. И он признался, что проник в магазин, рассчитывая на дневную выручку. Больших денег он не обнаружил, но похитил цветы, игрушки и пр.Розы «романтичный похититель» дарил незнакомкам, которых встречал по дороге, а также продавцам магазинов, работающих ночью.В дальнейшем, как сообщается на официальном сайте УМВД России по Владимирской области, у фигуранта дома сотрудники полиции обнаружили 8 горшков с растущей коноплёй.В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Его обвиняют в краже, а также в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.Фото (стоп-кадр): pxfuel.com; официальный сайт УМВД России по Владимирской области