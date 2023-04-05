6 апреля 2023 года проходит народный праздник Артемон. Также 6 апреля – канун праздника...

6 апреля 2023 года проходит народный праздник Артемон. Также 6 апреля – канун праздника Благовещенье, к которому всегда тщательно готовились. Благовещенье – большой церковный праздник, во время которого нельзя работать, поэтому накануне праздничного дня хозяйки старались переделать все домашние дела, а мужчины шли работать в сад, чинили инвентарь.Днем ходили в храм, освящали семена огородных культур, чтобы после посадки растения лучше росли и дали хороший урожай. В канун Благовещения совершается всенощное бдение, на которое шли многие незамужние женщины, ведь, по преданию, той, кто отстоит всенощную, Господь подарит достойного мужа.Что можно делать 6 апреля?Необходимо сегодня сходить на вечернюю службу в храм, а до этого всей семьей трижды обойти с молитвами дом.Сегодня нужно завершить все неотложные дела, связанные с физическим трудом, поэтому обязательно в этот день провести генеральную уборку: стирка, ремонт, работы в доме, во дворе, в саду и на огороде.В канун праздника Благовещенье готовили праздничную еду.Сегодня лучше носить обувь без шнурков и одежду без пояса, не надевать платков и, конечно, не завязывать узелки на нитках и веревках.Что нельзя делать 6 апреля?Нельзя думать о прибыли, планировать дела, рассчитывать на выгоду, пересчитывать деньги — к большим финансовым потерям.Недопустимо, чтобы в доме 6 апреля был беспорядок.Нельзя вязать, заниматься рукоделиями и завязывать узлы, которые могут стать помехой на пути достижения цели.Народные приметы на 6 апреляНочь тёплая — весна будет дружная.Роса или дождь — к урожаю зерновых и обильной траве, хорошему сенокосу.Снег — к урожаю гречи.Мороз — урожай проса и овса.Жаворонок поёт — быть теплу.Зяблик поёт — к стуже.Жаркий день — впереди предстоят заморозки.Фото pxfuel.com