Что нельзя делать.

Что нельзя делать.ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА5 апреля православные вспоминают древнерусского церковного деятеля Никона Печерского. Житие святого относится к XI веку, а прозвище возникло от названия Киево-Печерской лавры, где он служил в сане игумена. Кроме того, священник получил известность как ученый-летописец, изучивший множество религиозных трудов.За обращение в монахи придворных князя, Никон Печерский попал к нему в немилость и покинул духовную обитель. Поселившись на территории современного Краснодарского края, он основал новый храм. Умер святой в глубокой старости, однако его точный возраст никому неизвестен.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 5 АПРЕЛЯ 2023 ГОДАНа Руси существовала поговорка "Дом хозяином велик". Ее произносили в день памяти Никона Печерского, напоминая, что нельзя отлынивать от домашних дел. Кроме того, 5 апреля после уборки дома следовало помыть одежу, в грязной ходить запрещалось. Наши предки старались не брать в руки острые предметы, потому что они могли привлечь нечистую силу.ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫТрадиционно 5 апреля посвящали домашним заботам. Пока женщины убирали и стирали, мужчины занимались мелким ремонтом. Считалось, что трудолюбивых ждет благословление святого. После наведения порядка считалось важным сходить в баню и очистить тело и душу, дамы укрепит здоровье. Согласно народной примете, гром на Никона предвещал дождливую погоду в мае.