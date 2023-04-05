Обзор соцсетей Владимирской области: пик половодья, пекари на передовой и как нас видит...

Обзор соцсетей Владимирской области: пик половодья, пекари на передовой и как нас видит нейросеть.От лайка до репоста. Чем запомнится минувшая неделя в сети? Наш эфир продолжит традиционный интернет-обзор. Самые яркие сетевые кадры в обзоре Марии Платанюк.Половодье приближается к своему пику. Пекарня на передовой. Апрельские отражения. И Александров глазами нейросети. Самое интересное в пабликах региона в одном обзоре - прямо сейчас.