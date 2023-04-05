По прогнозам синоптиков во Владимирской области ожидается понижение дневных температур Завтра (6...

По прогнозам синоптиков во Владимирской области ожидается понижение дневных температурЗавтра (6 апреля) ожидается переменная облачность, без осадков.Температура воздуха днем повысится до +9°C. Ночью столбик термометра опустится до +3°C.Ветер северо-восточный, 4м/с.Атмосферное давление в течение суток изменится от 753 до 756 мм.рт.ст.Народный прогноз погоды6 апреля отмечается Канун Благовещения и почитается память преподобного Захарии монаха. В народе этот день назывался Похвалы Богородицы: «На похвал Богородицы и птичка похваляется первым яичком». В старину верили: если ночь на Захария теплая - весна дружная будет; если сойдет к этому дню снег, значит насовсем, если нет - пролежит еще неделю.Фото pxfuel.com