Погода во Владимирской области на первую половину апреля: синоптики предупредили о минусовых...
Погода во Владимирской области на первую половину апреля: синоптики предупредили о минусовых температурах.
По прогнозам синоптиков, в период с 5 по 9 апреля дневная температура не будет опускаться ниже 10 градусов в ночное время суток ожидается около +2...+5 градусов.
Уже в первой половине следующей недели столбик термометра опустится: днем будет +6...+8, ночью возможны минусовые температуры: -2...-1.
Однако во второй половине недели по ночам уже не будет так холодно: ожидается +5...+6 градусов.
Что касается осадков, то на этой неделе их не ожидается: метеорологи прогнозируют переменную облачность. На следующей неделе в выходные возможны дожди.
Атмосферное давление колеблется от 763 до 773 мм.рт.ст. Относительная влажность воздуха меняется от 41 до 94%.
Фото pxfuel.com