Погода во Владимирской области на первую половину апреля: синоптики предупредили о минусовых...

Погода во Владимирской области на первую половину апреля: синоптики предупредили о минусовых температурах.По прогнозам синоптиков, в период с 5 по 9 апреля дневная температура не будет опускаться ниже 10 градусов в ночное время суток ожидается около +2...+5 градусов.Уже в первой половине следующей недели столбик термометра опустится: днем будет +6...+8, ночью возможны минусовые температуры: -2...-1.Однако во второй половине недели по ночам уже не будет так холодно: ожидается +5...+6 градусов.Что касается осадков, то на этой неделе их не ожидается: метеорологи прогнозируют переменную облачность. На следующей неделе в выходные возможны дожди.Атмосферное давление колеблется от 763 до 773 мм.рт.ст. Относительная влажность воздуха меняется от 41 до 94%.Фото pxfuel.com