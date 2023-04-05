Об этом волонтёры написали в соцсетях.

Приют «Валента» переезжает из Владимира в сельскую местность. Об этом волонтёры написали в соцсетях.«Переезд не отменить, собакам придётся уехать в другое место. Какое? Сейчас согласовываем. Одно место предлагают нам, другое - мы. Работы будет немеряно, но это не свалка, не помойка, не чистое поле. Как только сможем, обязательно расскажем. Пока всё в подвешенном состоянии, единственные кого мы можем подготовить к переезду - наши питомцы. Речь про клещей. Чтобы они не заболели пироплазмозом необходимо обработать 156 животных. Каждой собаке нужно две таблетки Бравекто на сезон, стоимость одной - 2000 рублей, в зависимости от веса. Нам очень нужна ваша помощь сейчас: переводом или покупкой таблеток от клещей», - в приюте.Напомним, что в конце 2022 года горожане подали на учреждение в суд с требованием закрыть его. Первоначально Фемида вынесла заочное решение о прекращении деятельности центра для бездомных животных. Впоследствии «Валента» обжаловала постановление суда. Заочное решение отменили, но тяжбы продолжаются. спецэкспертиза. Закрытие приюта грозит тем, что 200 собак и кошек останутся на улице.