Разработки ВлГУ сделают армию России еще сильнее. Сверхнадежный фильтр для автомобильного...

Разработки ВлГУ сделают армию России еще сильнее.Сверхнадежный фильтр для автомобильного антифриза, катапульта для дронов, ноги для роботов - это и многое другое с успехом создают во Владимирском госуниверситете. Их разработки призваны сделать российскую армию сильнее, а жизнь во всем мире лучше. Подробности в репортаже Любови Клюквиной.- Все это будет стоять, на всех машинах будет стоять. Просто сейчас вот так, пока не привыкли. Просто никто не знает, что они есть.Доктор технических наук Сергей Драгомиров, рассказывает о изобретении своей команды. Это износостойкий фильтр для очистки охлаждающей жидкости автомобиля. Сепаратор, работающий по принципу гидроциклона, очищает не только антифриз - так же масло, воздух, топливо. Может применяться в автобусах, грузовиках, танках, сельскохозяйственной и строительной технике.Павел Эйдель, инженер-исследователь, автоэксперт ООО "НТЦ"АвтоСфера" при ВлГУ:- Если мы на вход нашего фильтра-сепаратора будет добавлять частицы загрязнений, то можно видеть как они надежно фильтруются, удерживаются в грязесборнике, а сюда уже поступает чистая жидкость.Все начиналось как дипломная работа инженера-исследователя Павла Эйделя. Сейчас проект получил уже пять грантов. Аналогов разработанной во Владимире системы очистки в мире нет - заявляют инженеры. Из строя фильтр выйти не может: выдерживает высокие температуры и агрессивные жидкости, требует только промывки, чистить его не сложнее , чем сифон под раковиной.Сергей Драгомиров, доктор технических наук, профессор кафедры "Тепловые двигатели и энергетические установки", гендиректор ООО "НТЦ"АвтоСфера" при ВлГУ:- Здесь представлены образцы загрязнений, которые удалось задержать в системах различных нашим фильтром. Здесь есть как песок, так и накипь, частички металла - самые опасные для системы охлаждения двигателя. Рядом здесь можно наблюдать поврежденные детали. Что приводит вплоть до выхода из строя двигателя, его перегрева.Сегодня стоимость алюминиевого фильтра укладывается в 5 тысяч рублей. Скоро металл в конструкции заменят на специальный пластик, что заметно снизит цену. Уникальное техническое решение может использоваться на военной технике. Сейчас фильтры тестируют на нижегородском бронеавтомобиле "Буран" и на "Камазе", в зоне СВО.- Мы оказались востребованы. К нам обратилось Министерство обороны. Испытываешь удовольствие из-за того что мы можем решить их задачи. Задачи довольно сложные. За пять лет, вы знаете, ни одного нарекания. Нас только благодарят, потому что мы действительно нашли решение. Потому что этой проблеме больше ста лет и никто её не мог решить. Нам это удалось. Наше устройство, я вам скажу без всякого пафоса, работает четко, надежно, как автомат Калашникова.Ещё одна уникальная и нужная для армии разработка пока ещё НЕ получившая должной поддержки - катапульта для беспилотников. Она бесшумна, не оставляет термослед, проста в эксплуатации. Скорость запуска 27 метров секунду. Разработчики - профессор ВлГУ Сергей Сысоев и его студенты. Все детали закуплены на деньги из собственного кармана. Пока их хватило лишь на лабораторный стенд.Сергей Сысоев, доктор технических наук, профессор кафедры "Автоматизация, мехатроника и робототехника" ВлГУ:- Управление не давлением силы создается, а эффективной площадью, т.е. мы камеру накачиваем, энергию создаем и специальным устройством разработки создаем т.н управляемую эффективную площадь и направляем энергию, куда нужно. Нужны предприятия, которые бы заинтересовались этой разработкой. Заинтересованность-то есть, только проблем много: всем нужны готовые вещи, а это не готовая.Патент изобретение уже получило. И это не единственный эксклюзив. Среди разработок команды Сергея Сысоева - ноги для роботов, манипланы и даже технология обработки биологических продуктов. Идей полно- осталось их воплотить.Любовь Клюквина, Александр Голубев