Во Владимире начнутся крупномасштабные работы по реконструкции площади Победы и мемориала с Вечным огнем

Во Владимире начнутся крупномасштабные работы по реконструкции площади Победы и мемориала с Вечным огнем, - сообщили в пресс-службе горадминистрации. Первый этап работ стартует после майских праздников.На площади сделают новое покрытие, заменят бордюрные камни, обустроят газоны и установят флагштоки. Кроме того, будет отремонтирован мемориал с Вечным огнем.В настоящее время ведутся консультации с областной Инспекцией по охране объектов культурного наследия. Специалисты готовят необходимую документацию на проведение ремонтных работ.