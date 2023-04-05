Рифат Сабитов принял участие в заседании комиссии генерального совета «Единой России» по поддержке...

Рифат Сабитов принял участие в заседании комиссии генерального совета «Единой России» по поддержке семьи.В Москве сегодня, 5 апреля 2023 года, прошло заседание комиссии Генерального совета Всероссийской политической партии «Единая Россия» по защите материнства, детства и поддержке семьи.Тема, вынесенная на обсуждение: «Совершенствование системы ранней помощи и комплексная реабилитация несовершеннолетних в Российской Федерации».В обсуждении участвовали представители министерств и ведомств, федеральных и общественных организаций, экспертного сообщества. В их числе — председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.Заседание прошло под председательством руководителя Комиссии Генерального совета Партии по защите материнства, детства и поддержке семьи, Заместителя Секретаря Генерального совета Партии, заместителя Председателя Государственной Думы ФС РФ Анны Кузнецовой.По её словам, тема затрагивает интересы сотен тысяч семей по всей стране. Даже без учёта новых регионов в России насчитывается более 720 тысяч детей с инвалидностью.«Ежегодно впервые устанавливают инвалидность в среднем у 70 тысяч детей. При этом отмечается общий рост первичной детской инвалидности за счёт увеличения числа психических и поведенческих расстройств. По заболеваниям эндокринной системы за последние 10 лет — рост почти в 2 раза, остаётся на высоком уровне количество заболеваний нервной системы. Важно стремиться к тому, чтобы расширять доступность и повышать качество, эффективность комплексной реабилитации и ранней помощи, повысить осведомлённость родителей о возможностях получения поддержки», — отметила Анна Кузнецова.Первоочерёдным является вопрос организации системы ранней помощи. Здоровье практически 30% детей удаётся привести в норму, если своевременно начинается профессиональное вмешательство. Также важно организовать обучение профильных специалистов, обеспечить развитие инновационных технологий реабилитации.Ключевым звеном команды по реабилитации являются родители. Необходимо использовать самые современные технологии виртуальной реальности в реабилитации пациентов, развивать дистанционную реабилитацию детей и подростков. Таким мнением поделилась директор Научно-практического центра детской психоневрологии Департамента здравоохранения Москвы, главный внештатный специалист по детской реабилитации Минздрава, депутат Московской городской Думы Татьяна Батышева.По словам Анны Кузнецовой, также особого внимания требует тема комплексной реабилитация детей, пострадавших в зоне боевых действий. В рамках гуманитарной миссии «Единой России» удалось организовать отдых и реабилитацию вместе с родителями более 180 детей из новых регионов. При содействии партии дети с ранениями, травмами, полученными в результате украинской военной агрессии, с тяжёлыми заболевания проходят реабилитацию вместе с психологами, нейропсихологами, другими специалистами.Помимо этого, проработки требует тема подготовки специалистов в области коррекционной педагогики. В России не хватает дефектологов, логопедов, педагогов-психологов. В 2021 году потребность в таких кадрах составляла 9 тысяч специалистов, в прошлом году — 16 тысяч. По словам Анны Кузнецовой, необходимо создавать условия для коррекционных педагогов и выстроить систему подготовки с чёткими критериями, сколько специалистов и по какому направлению необходимо готовить. Нужно рассмотреть и возможность создания в федеральных округах центров повышения квалификации.Предложения по подготовке профильных кадров поддерживает Минпросвещения. В планах ведомства — ввести унификацию подготовки, переподготовки и повышения квалификации дефектологов.Участники обсуждения также представили инициативы по развитию инклюзивных классов, обеспечения детей средствами реабилитации — за 5 лет российские производители вывели на рынок более 300 конкурентоспособных решений для людей с инвалидностью. Они должны стать более доступными для детей, отметили участники заседания комиссии.Источник - ГТРК «Ставрополье» Фото: сайт партии"Единая Россия" (er.ru)