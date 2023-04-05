Отец Дмитрий пытался спасти недвижимость пенсионерки.

Отец Дмитрий пытался спасти недвижимость пенсионерки.Драматическая история на днях развернулась в Туве. Местный священник встал на пути бульдозера, чтобы спасти недвижимость пенсионерки. В итоге отца Дмитрия чуть не привлекли к ответственности по статье за хулиганство.в 2017 году в Туве произошло чудовищное преступление – убили целую семью. Оставшуюся в живых 12-летнюю девочку под опеку взяла ее бабушка Нина Саая. Власти обещали помочь ей с жильем, да только воз и ныне там.Пенсионерка с внучкой ютилась по аварийным домам, которые периодически сносили. Нынешнюю недвижимость тоже должны были снести, только замену женщине не предоставили.Узнав об этом, отец Дмитрий приехал и перекрыл дорогу бульдозеру. Увы, спасти недвижимость ему не удалось, зато пришлось ехать в полицию. "Это считается хулиганством", — рассказал священник .Разумеется, дело против священника возбуждать не стали. Меж тем, он смог привлечь внимание властей к проблеме пенсионерки. Нину Саая пригласили в администрацию и обещали предоставить другое жилье.