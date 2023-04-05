Семьи из ДНР начинают новую жизнь во Владимирской области. Новую главу своей жизни во Владимире...

Семьи из ДНР начинают новую жизнь во Владимирской области.Новую главу своей жизни во Владимире открывают и семьи из Артёмовска. Территории ДНР, за которую сейчас идут тяжёлые бои. С одной из семей, для которой наш регион стал домом, встретилась Мария Платанюк.В гости к родным - с этажа на этаж. Домом для донбасской семьи Удовенко стал ПВР на Добросельской. Людмила Васильевна заваривает чай- встречает сына и невестку. Вместе они сейчас следят за освобождением Артёмовска. От нацистов город зачищен практически полностью.Людмила Удовенко, вынужденный переселенец:- Мы не слышим этих звуков, этих взрывов не слышим. И хотелось бы, чтобы была уже победа. Верю. И мне кажется, мы уже останемся здесь.Вся семья уже с российскими паспортами. А родина Удовенко - Часов Яр. В нём появился на свет народный артист СССР Иосиф Кобзон. До Артёмовска- 90 километров пути. Так выглядит Часов Яр сейчас. Методы украинских националистов - самый младший в семье - Влад - испытал на себе. В одном из пабликов разместили видео, где он с друзьями. В кадр попала танковая колонна.Владислав Удовенко, вынужденный переселенец:- Смотрю в глазок. Там 4 человека с автоматами стоят. "Выходи, выходи", начали кричать. "Орк!" или кто-то ещё. Меня ломают прям же в моём же доме. Начинают бить прикладом. Мама плачет, говорит: "Зачем вы его трогаете"? Они говорят: "Вы тоже помолчите". Они вообще хотели меня расстрелять.Вместе с родителями Владислав уехал в сентябре. Почти семь суток пути. Три границы. Бабушка выезжала последней.Во Владимир приехали к знакомым. Пока деньги были- снимали квартиру. Потом поняли - не справиться. Помощь пришла по линии социальной защиты.Елена Беряцкене, директор Управления социальной защиты населения по г. Владимиру:- Обратились к нам в социальную службу- разместить данную семью в ПВР. Оперативный штаб области рассмотрел заявление данной семьи. И месяц вот они у нас уже живут.Горячее питание, проживание, консультации, помощь в поиске работы, медицинские вопросы. Подставить плечо готовы. Недавно Удовенко встретились с губернатором Александром Авдеевым. Глава региона побывал в пункте временного размещения.Марина Удовенко, вынужденный переселенец:- Я в шоке, что сам лично губернатор к нам приехал к нашей семье, уделил нам внимание, спросил, какая нужна помощь. С жильём пообещал помочь. С ребёнком пообещал помочь, с больницей.Говорить - по-русски, думать - свободно. Чувствовать себя в безопасности. Это отвоевал русский Донбасс. Глава семьи Алексей Удовенко рассказывает, как действовали боевики, если проверив телефон, находили российские номера или телеграм-каналы.- Если находили такое, то сразу СБУ могло забрать, и человек мог пропасть. Всё российское запрещалось. По телевизору по-русски ничего не показывалось. В школах запретили.Раньше у семьи был свой небольшой бизнес. Открыть собственное дело мечтают и здесь. Готовы работать. Строить будущее. Возвращаться некуда. Дома лишили украинские боевики.Алексей Удовенко, вынужденный переселенец:- Можно считать разрушенный. Там ни окон, ни дверей нету. Можно сказать, руины. * Чувствуем себя русскими. Вся жизнь по-русски разговариваем. Нам Россия ближе, чем Украина.Мария Платанюк:- С момента специальной военной операции Владимирская область приняла свыше пяти с половиной тысяч вынужденных переселенцев. Сейчас- и это официальные цифры регионального Министерства соцзащиты- остались 3 тысячи 760. И за этими цифрами - реальные судьбы тех, кто теперь во всех смыслах вместе с Россией.Мария Платанюк, Егор Герасимов "Вести-Владимир"