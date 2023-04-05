Семьи из ДНР начинают новую жизнь во Владимирской области.
Новую главу своей жизни во Владимире...
Семьи из ДНР начинают новую жизнь во Владимирской области.
Новую главу своей жизни во Владимире открывают и семьи из Артёмовска. Территории ДНР, за которую сейчас идут тяжёлые бои. С одной из семей, для которой наш регион стал домом, встретилась Мария Платанюк.
В гости к родным - с этажа на этаж. Домом для донбасской семьи Удовенко стал ПВР на Добросельской. Людмила Васильевна заваривает чай- встречает сына и невестку. Вместе они сейчас следят за освобождением Артёмовска. От нацистов город зачищен практически полностью.
Людмила Удовенко, вынужденный переселенец:
- Мы не слышим этих звуков, этих взрывов не слышим. И хотелось бы, чтобы была уже победа. Верю. И мне кажется, мы уже останемся здесь.
Вся семья уже с российскими паспортами. А родина Удовенко - Часов Яр. В нём появился на свет народный артист СССР Иосиф Кобзон. До Артёмовска- 90 километров пути. Так выглядит Часов Яр сейчас. Методы украинских националистов - самый младший в семье - Влад - испытал на себе. В одном из пабликов разместили видео, где он с друзьями. В кадр попала танковая колонна.
Владислав Удовенко, вынужденный переселенец:
- Смотрю в глазок. Там 4 человека с автоматами стоят. "Выходи, выходи", начали кричать. "Орк!" или кто-то ещё. Меня ломают прям же в моём же доме. Начинают бить прикладом. Мама плачет, говорит: "Зачем вы его трогаете"? Они говорят: "Вы тоже помолчите". Они вообще хотели меня расстрелять.
Вместе с родителями Владислав уехал в сентябре. Почти семь суток пути. Три границы. Бабушка выезжала последней.
Во Владимир приехали к знакомым. Пока деньги были- снимали квартиру. Потом поняли - не справиться. Помощь пришла по линии социальной защиты.
Елена Беряцкене, директор Управления социальной защиты населения по г. Владимиру:
- Обратились к нам в социальную службу- разместить данную семью в ПВР. Оперативный штаб области рассмотрел заявление данной семьи. И месяц вот они у нас уже живут.
Горячее питание, проживание, консультации, помощь в поиске работы, медицинские вопросы. Подставить плечо готовы. Недавно Удовенко встретились с губернатором Александром Авдеевым. Глава региона побывал в пункте временного размещения.
Марина Удовенко, вынужденный переселенец:
- Я в шоке, что сам лично губернатор к нам приехал к нашей семье, уделил нам внимание, спросил, какая нужна помощь. С жильём пообещал помочь. С ребёнком пообещал помочь, с больницей.
Говорить - по-русски, думать - свободно. Чувствовать себя в безопасности. Это отвоевал русский Донбасс. Глава семьи Алексей Удовенко рассказывает, как действовали боевики, если проверив телефон, находили российские номера или телеграм-каналы.
- Если находили такое, то сразу СБУ могло забрать, и человек мог пропасть. Всё российское запрещалось. По телевизору по-русски ничего не показывалось. В школах запретили.
Раньше у семьи был свой небольшой бизнес. Открыть собственное дело мечтают и здесь. Готовы работать. Строить будущее. Возвращаться некуда. Дома лишили украинские боевики.
Алексей Удовенко, вынужденный переселенец:
- Можно считать разрушенный. Там ни окон, ни дверей нету. Можно сказать, руины. * Чувствуем себя русскими. Вся жизнь по-русски разговариваем. Нам Россия ближе, чем Украина.
Мария Платанюк:
- С момента специальной военной операции Владимирская область приняла свыше пяти с половиной тысяч вынужденных переселенцев. Сейчас- и это официальные цифры регионального Министерства соцзащиты- остались 3 тысячи 760. И за этими цифрами - реальные судьбы тех, кто теперь во всех смыслах вместе с Россией.
Мария Платанюк, Егор Герасимов "Вести-Владимир"