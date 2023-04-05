Следком РФ по Владимирской области возбудил уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности в ковровской пиццерии «То-То», где c 21 по 24 марта отравились 22 человека.

Следком РФ по Владимирской области возбудил уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности в ковровской пиццерии «То-То», где c 21 по 24 марта отравились 22 человека. Посетители были госпитализированы в больницы с признаками пищевого отравления. По результатам лабораторных исследований специалисты Роспотребнадзора обнаружили бактерии рода Сальмонелла и группы кишечных палочек. По версии следствия, в